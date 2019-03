8 obiceiuri pentru o casa curata. Trebuie sa le incerci si tu!

Casa curata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ai fost vreodata in casa cuiva si ai ramas uimit de cum stralucea totul de curatenie si toate lucrurile erau asezate perfect? Si este posibil si ca persoana respectiva sa nu se speteasca muncind pentru a avea o casa perfect curata si aranjata. Iata 8 obiceiuri a persoanelor cu case perfect curate. 1. Nu au o anumita zi dedicata curateniei Sa tii o casa curata nu inseamna ca trebuie sa dedici o zi intreaga acestei sarcini. In loc sa petreci intregul final al saptamanii curateniei, cel mai bine este sa faci cate putin in fiecare zi. Spre exemplu, nu astepta sa se straga zeci de rufe pe care sa le speli pe toate intr-o anumita zi, ci imediat ce se umple o masina da-i drumul. Sau rezerva curateniei 15 minute ...