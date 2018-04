8 remedii naturale pentru limba albicioasa

Limba albicioasa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A-ti mentine gura curata presupune si alti pasi in afara de spalatul pe dinti. Printre altele, curatarea limbii joaca un rol important intr-o igiena orala corespunzatoare. Cauti remedii naturale pentru limba albicioasa? Ai ajuns in locul potrivit. Insa inainte de toate este important de stiut ca limba este unul dintre cei mai importanti muschi din corpul uman. Aceasta ne permite sa simtim gustul alimentelor consumate, este vitala in vorbire si ajuta la inghitirea mancarurilor si a bauturilor. Daca este sanatoasa, limba are o nuanta roz, iar suprafata sa este acoperita de noduli mici sau papile. Insa, in anumite cazuri, aceasta capata o nuanta albicioasa. Faptul ca este albicioasa nu inseamn ...