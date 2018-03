8 simptome ale stresului vizual

Simptome stres vizual google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simti ca ochii tai sunt obositi sau iritati? Vederea ta este incetosata? Daca raspunsul tau la aceste intrebari este da, este posibil sa suferi de stres vizual. Citeste in continuare si ia aminte! Dispozitivele electronice, razele ultraviolete, toxinele din mediu… Toti acesti factori reprezinta principalele cauze ale faptului ca experimentam din ce in ce mai des simptome ale stresului vizual. Stresul vizual este caracterizat de o senzatie incomoda de oboseala oculara. Aceasta problema este insotita si de vedere incetosata, dificultati de concentrare si, in anumite cazuri, iritare. 80% dintre persoanele nevoite sa lucreze la calculator sufera de stres vizual cel putin o data in viata. ...