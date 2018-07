8 simptome timpurii ale cancerului la gat

O mașina cu numere romanești a fost vazuta langa locuința fostului spion rus Serghei Skripal inainte de atacul neurotoxic O mașină cu numere de înmatriculare românești a fost văzută de mai multe ori în apropierea locuinței fostului spion rus Serghei Skripal, cu o săptămână înainte de atacul neurotoxic care l-a vizat pe acesta și pe fiica sa, Iulia, relatează Daily Mail, potrivit Mediafax. Potrivit martorilor, unul dintre pasagerii din mașină era o femeie. Un […] The post O mașină cu numere românești a fost văzută lângă locuința fostului spion rus Serghei Skripal înainte de atacul neurotoxic appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 31 iulie 2018. Racii pot deveni razbunatori cu persoana iubita Horoscopul zilei de 31 iulie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 31 iulie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 31 iulie 2018 spune că astăzi nativii din zodia Rac vor avea tendința de a se răzbuna […]

FC Voluntari si Gaz Metan Medias au remizat, 1-1: Ambele goluri s-au inscris pana in minutul 18 FC Voluntari a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputată luni, pe teren propriu, în compania echipei Gaz Metan Mediaş, în etapa a doua a Ligii I.Au marcat Belahmeur ‘3 pentru gazde şi Carlos Fortes ’18 pentru oaspeţi, scrie news.ro. /* (c)AdOcean 2003-2 ...

INCREDIBIL Ce au scris autoritațile din Malaezia despre avionul cu 239 de oameni la bord, disparut in martie 2014 Autorităţile malaeziene au afirmat că "nu pot determina cu un anumit grad de certitudine" cauzele dispariţiei zborului MH370 al companiei Malaysian Airlines pe 8 martie 2014, potrivit unui raport de 495 de pagini citat luni de agenţia dpa."În concluzie, echipa nu poate să identifice cauza reală a di ...

Cel mai mare neurochirurg din Romania: Creierul se imbolnaveste din cauza noastra, pentru ca nu stim sa protejam aceasta "bijuterie" Imbolnavirea creierului apare si atunci cand ne izolam in tableta, in Facebook si in telefon, dar si pentru ca nu facem ...

Accident rutier in statiunea Neptun. Un pieton inconstient În urmă cu puţin timp, un accident rutier a avut în staţiunea Neptun, în faţa restaurantului Antique. Un pieton este inconştient. Ştire în curs de actualizare.

Carambol in Austria. Un microbuz cu romani, un autoturism si un TIR, implicate. Doua elicoptere, la interventie Un microbuz românesc, un autoturism românesc și un tir din Slovacia au intrat în coliziune luni după-amiază, pe Autostrada A4 din Austria. Din primele informații se pare că doi pasageri din microbuz au fost răniţi grav și au fost transportați cu elicopterul la spital.

Accident in Buzau. Un autobuz cu 40 de pasageri a ieșit de pe carosabil Momente de panică, pentru 40 de pasageri aflați într-un autobuz ce se deplasa pe DN28, în direcția Buzău-Gălbinași, scrie realitateadebuzau.net. Citește mai departe...

