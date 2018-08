9 intrebuintari ale aspirinei despre care cu siguranta nu stiati

Intrebintari aspirina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Multe medicamente pot fi folosite in scopuri diferite si ele functioneaza excelent, dar majoritatea persoanelor nu cunosc numeroasele utilizari ale acestora. Acidul salicilic, de exemplu, care este componenta principala a aspirinei, se poate intrebuinta in mai multe scopuri si este foarte eficient, dar oamenii il folosesc doar ca pe anestezic si antipiretic. Noi am decis sa va povestim despre acele proprietati benefice ale acidului salicilic, despre care probabil ca nu stiati! Exista 9 intrebuintari ale aspirinei, care va vor surprinde si dupa ce veti citi acest articol, veti avea permanent aspirina in casa! 1. Usuca cosurile Chiar si dupa perioada adolescentei oamenii mai pot avea din cand in ...