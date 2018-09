9 motive care te vor convinge sa renunti la acest tip de slapi

Slapi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu cred ca exista cineva care nu are sau nu a purtat vreodata slapi cu bareta intre degete. Daca faci parte din categoria celor care cred ca acesti slapi sunt potriviti si pentru plimbarile in parc, iata cateva motive care te vor face sa-i pastrezi doar pentru plaja, bazin si spa. 1. Favorizeaza raspandirea infectiilor Aceasta incaltaminte poate fi un loc perfect de raspandire a virusurilor, infectiilor fungice si a bacteriilor. Una dintre bacteriile cele mai periculoase si usor de contactat in oras este Staphylococcus. 2. Inca mai multe basici Basicile pot aparea de la orice incaltaminte, insa slapii ti le asigura permanent, mai ales daca sunt din plastic. 3. Deformeaza degetele Intrucat slapii cu bareta ...