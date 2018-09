9 tipuri de persoane toxice care trebuie evitate

Persoane toxice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Persoanele dificile si toxice ne pot afecta in mod negativ starea de spirit si increderea in sine. De-a lungul vietii intalnim o multime de oameni, cu fel si fel de personalitati si stiluri de viata. Cativa dintre ei se transforma in prieteni de nadejde. Acestia capata un rol esential in dezvoltarea noastra personala si profesionala, oferindu-ne sprijin. Insa exista si anumite tipuri de persoane toxice care trebuie evitate cu orice pret. Exista persoane toxice care nu fac altceva decat sa ne „infecteze” cu energia lor negativa si, fara sa observam, acestea pot deveni un mare obstacol in dezvoltarea noastra. Partea cea mai rea este ca acestea sunt, de obicei, persoane care s-au obisnuit sa ...