9 zodii care scapa de ghinion in aceasta primavara. Esti printre norocosi?

Uneori viitorul e scris in stele. Iata descoperirile astrologilor: zodiile care scapa de ghinion in aceasta primavara: 1. Fecioara Desi nu te-ai fi asteptat sa vina vremuri mai bune din cauza perioadei incarcate pe care ai avut-o, vei fi surprins primavara aceasta. Te vor ajuta mai ales prietenii si familia sa iti indeplinesti obiectivele. Creativitatea ta va atinge cote maxime si vei atrage numai energiile pozitive. 2. Scorpion A sosit momentul sa iti fie rasplatite eforturile din ultima perioada, mai ales acelea ce tin de sfera profesionala. Este o primavara marcata de succes si se pot indeplini chiar si cele mai marete idealuri daca iti indrepti atentia acolo unde trebuie. O sa ai momente in care o sa ...