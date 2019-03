Așa ceva nu s-a mai intamplat in istorie: Toate motocicletele pentru Spanish Grand Prix au ars intr-un uriaș incendiu - VIDEO

Motocicletele care urmau să ia startul în nou campionat din MotoE au fost distruse în urma unui incediu care a izbucnit în Jerez, potrivit agerpres.ro.

Citeste si Viorica Dăncilă, despre dezvoltarea UE - Încrederea oamenilor se poate pierde într-o clipă

Acestea se aflau la Jerez, pentru teste, însă un foc a izbucnit miercuri, după miezul nopții, astfel că toate cele 18 motociclete Energica Ego Corsa au fost arse, scrie autosport.com.

"Cauza incendiului nu este cunoscută încă. Momentan se fac cercetări. Din fericire, nu au existat persoane rănite. Vom revenie cu amănunte în următoarele ore pentru a transmite cauzele și modificările care vor apărea în calendar", se arată în comunicatul emis de MotoGP.

Campionatul din MotoE ar fi trebuit să ia startul la Jerez, în perioada 3-5 mai, pentru Spanish Grand Prix. Potrivit sursei citate, campionatul nu va fi anulat, dar vor exista modificări asupra calendarului.

În noul campionat s-au înscris 12 echipe, printre care Tech3, Pramac, LCR, Avintia, SIC Racing sau Gresini.

MotoE series bosses Dorna have confirmed that 'a majority of material' has been lost in last night's fire at Jerez, but that thankfully no one was hurt. An investigation into the causes is underway. pic.twitter.com/HBpHTZl0wZ