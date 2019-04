A ajuns la spital cu dureri de burta, timp de 6 saptamani i-au tot facut teste de sarcina, de sange, analize. Nimeni nu stia ce are si nu era insarcinata. Medicii au decis sa-i scoata ovarele, dar in timpul operatiei au vazut ca in ea misca ceva. Ce au va

Rebecca Oldham, din Noua Zeelanda, a ajuns la spital din cauza durerii de stomac care depasise limita indurabilului. Timp de 6 saptamani isi tot facuse teste de sarcina, doua analize de sange, trei scanari ale corpului, toate pentru a afla ce este in neregula cu corpul ei.

Medicii au decis in cele din urma ca cel mai bine ar fi ca ovarele Rebeccai sa fie indepartate chirurgical si au anuntat-o ca dupa aceasta operatie nu va mai putea avea copii, insa ei nici nu banuiau ce surpriza ii astepata!

In cadrul operatiei, acestia au fost cu adevarat socati sa afle ca inauntrul femeii era un copil, asa ca, rapid, operatia de indepartare a ovarelor s-a transformat intr-o cezariata. Si fiul Rebeccai a venit pe lume in stil mare.

Medicii au trezit-o pe viitoarea mama din anestezie prima data, au anuntat-o ca este insarcinata, abia apoi i-au adus pe lume fiul.

Dupa tot ce s-a intamplat concluzia medicilor a fost ca durerea pe care o simtea viitoarea mamica era provocata de copil care ii apasa inspre spate. La fel de probabil este ca durerea sa fi fost provocata de copilul care incerca sa se miste desi nu avea suficient spatiu.

Atunci cand povestea a fost facuta publica, mai multi oameni si-au povestit experientele, printre acestia era si o femeie care a povestit cu nepoata sa era supusa la o operatie la vezica dar medicii care o operau nici nu si-au dat seama ca nepoata ei era insarcinata in 6 luni! O alta femeie a povestit ca nu stia ca este insarcinata in sapte luni si jumatate pentru ca nu aeva niciun simptom.

Fiecare sarcina este diferita, sa nu tragem concluzii pripite, haideti sa felicitam pe Rebecca pentru nasterea fiului sau.

