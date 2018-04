A aparut Anisoara, romanca disparuta in urma cu o luna si cautata in toata Italia. Este incredibil unde a fost gasita femeia! "O sa mearga la un psiholog"

Anisoara Avram, romanca in varsta de 59 de ani disparuta in Italia, in urma cu o luna, a fost gasita.

Anuntul a fost facut chiar de fiica acesteia, Andreea.

"Am gasit-o! Era la Rimini, o persoana mi-a scris in privat ca ar fi vazut-o pe mama, doar ca nu era sigura suta la suta. Dar iata ca era chiar ea, am gasit-o!", a anuntat fiica Anisoarei.

Andreea a declarat pentru rotalianul.com ca mama ei a dormit in ultimele patru nopti la un centru de primire pentru persoane fara adapost si ca nu isi aminteste mare lucru din ceea ce i s-a intamplat in ultima luna de zile.

"Nu isi aminteste mai nimic inainte de noptile astea, o sa mearga maine la un psiholog pentru un control de specialitate, vom vedea ce ne va spune", a mai spus Andreea.

Anisoara Avram, 59 de ani, originara din Fantanele, judetul Suceava, a disparut din Italia pe 24 martie 2018.

Anisoara lucra din 2004 ca ingrijitoare in Limbiate, provincia de Monza si Brianza, o localitate din apropierea orasului Milano.

Baiatul Anisoarei, Andrei, este si el in Italia, iar Andreea, fiica ei, traieste la Londra. Anisoara i-a trimis fiicei ei un ultim mesaj in dimineata disparitiei, apoi telefonul s-a inchis, iar Anisoara Avram a disparut.

Foarte important, dupa disparitia femeii, pe pagina acesteia de Facebook au aparut tot felul de mesaje ciudate, postari distribuite de o alta persoana cu mesaje precum: „Ai grija pe cine ajuti. S-ar putea sa te arzi!”, „Oamenii nu sunt ce par a fi!”, „La un om cu cat ii faci mai mult bine, cu atat iti face mai mult rau!”.

Anisoara Avram a fost gasita ieri, la Rimini, in Italia.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.