A auzit ceva sub geamul casei, era un caine cu puii lui, dar cand s-a uitat mai bine printre catei a vazut ceva socant. Un pumn micut iesea din blana. Ce s-a intamplat e uluitor. Cazul a uimit o lume intreaga

Am auzit multe povesti despre oameni salvand animale, dar uneori se mai intampla si invers.

Intr-o zi o femeie a auzit un sunet stins, care semana cu un planset in apropierea parcarii care era situata chiar langa casa ei. Ceea ce a vazut cand s-a apropiat a fost un caine si catelusii pe care incerca din rasputeri sa ii protejeze. Dar, privind mai atent, a observat si altceva, alaturi de caine!

O creatura mica care avea nu patru picioare, ci doua! Instinctul matern al animalelor este foarte puternic. In plus, cainii sunt unele dintre cele mai inteligente si mai iubitoare animale pe care le putem avea alaturi de noi. Isi pot da seama imediat daca suntem tristi, fericiti sau suparati, iar cand o fac ne ofera si mai multa caldura.

Cainele din imagine este Way, el traieste pe strada si tocmai nascuse mai multi catelusi. Dar nu e foarte usor pentru un caine de pe strada sa fie mama. Mancarea se gaseste greu, iar cainii si oamenii deopotriva incearca sa le faca rau micutilor.

Insa, chiar daca Way este un caine de strada, a dat dovada de multa empatie, insa nu doar pentru proprii ei pui! Era mijlocul iernii cand Alejandra Griffa a auzit ceva ciudat sub fereastra ei si a mers afara sa cerceteze mai atent. Cand a ajuns la caine a vazut ceva socant.

Era un mic pui de om printre puii cainelui, strans la caldura printre puii in varsta de o luna ai lui Way. Se pare ca mama copilului, in varsta de 33 de ani, isi lasase copilul sa moara in frig – dar se pare ca Way nu avea de gand sa lase ca una ca asta sa se intample.

Cainele fara casa l-a adoptat pe bebelus ca o mama buna si l-a tinut strans langa el pentru a-l proteja de frig. Alejandra a luat copilul si l-a dus direct la spital unde i-au confirmat ca cel mic se va recupera complet.

Totul datorita lui Way, care s-a dovedit si o mama adoptiva excelenta, salvand si o viata de om, alaturi de vietile puilor ei. Dupa aceasta intamplare, Way a devenit un mic erou, si atat ea, cat si puii ei si-au gasit camine calduroase si familii iubitoare, asa cum merita.

Autoritatile au gasit-o in cele din urma si pe mama copilului care suferea de depresie severa, iar acum este supusa tratamentului psihiatric corespunzator.

Cati oameni ar fi facut pentru un catelus ceea ce a facut acest caine pentru un pui de om? Probabil ca nu multi… O lectie din care ar trebui, probabil, sa invatam ceva.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.