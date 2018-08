A baut cafea cu lamaie de trei ori pe zi. Efectul a fost unul extraordinar

Distribuie Tweet Facebook E-mail Un barbat in varsta de 62 de ani a murit la o saptamana dupa ce a fost prezent la protestul din Piata Victoriei, unde a lesinat din cauza gazelor lacrimogene pulverizate de jandarmi. Anuntul a fost fac ...

In timp ce alerga, un tanar a avut surpriza sa gaseasca pe trotuar un lucru la care nu se atepta. Era vorba despre un pui de pasare, proaspat iesit din ou, care probabil tocmai cazuse dintr-un cuib. T ...

Cati dintre noi, dupa o zi plina de probleme cotidiene, nu am sperat sa incheiem acea zi dezastruoasa cu un somn odihnitor, asteptand in zadar pana in zori? Daca pe timpul zilei putem ignora voluntar anumite neplaceri, acestea se vor intoarce si ne vor framanta seara. Chiar si atunci cand adormim, s ...