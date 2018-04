A baut zilnic apa in care a pus stafidele la inmuiat. Dupa 2 saptamani, a repetat analizele. Ce surpriza a avut!

Ficatul este unul din cele mai sensibile organe. Rolul lui este extrem de important pentru functionarea intregului organism. Ficatul se poate imbolnavi din mai multe cauze: consumul de alcool, fumatul, consumul de alimente nesanatoase (in special grasimi).



Unul din remediile naturiste cele mai eficiente pentru detoxifierea ficatului, organ care curata sangele de toxine, este apa cu stafide.



E important de precizat ca nu orice fel de stafide sunt bune pentru a urma acest tratament naturist. Stafidele ideale ar trebui sa fie organice, adica inchise la culoare si pielea foarte incretita.



Apa cu stafide – reteta pentru tratarea ficatului

Pentru acest remediu e nevoie de 50 de grame de stafide naturale. Acestea se inmoaie in apa calda timp de aproximativ 10 minute, apoi se clatesc cu apa rece. Aceasta procedura curata stafidele de orice mizerie acumulata pe ele.



Stafidele trebuie pastrate intr-un recipient din sticla peste care se toarna apa plata pana se umple. Recipientul nu trebuie sa aiba mai mult de 250 de mililitri.



Apa in care au stat stafidele se consuma dimineata, pe stomacul gol. La 10 minute dupa aceea, se ia o lingurita din stafidele pastrate in recipientul special ales. Este recomandat ca persoana care a consumat apa cu stafide sa stea intinse timp de 15-20 de minute pe spate.



Aceasta procedura trebuie repetata de maximum 2 ori pe saptamana timp de 3 saptamani. Acest remediu ajuta la insanatosirea ficatului.

