A certat-o, a dat-o afara, dar ce a urmat pare de necrezut. Una dintre dansatoarele Andreei Balan rupe tacerea. Nu-i deloc cum pare la tv sau pe la evenimente. Cum e, cu adevarat, cantareata

In viata Andreei Balan exista o persoana care sta alaturi de ea de 15 ani. Este una dintre dansatoarele sale.

Cantareata Andreea Balan a postat pe vlog-ul ei un material despre una dintre persoanele care o cunoaste foarte bine. Este vorba de Cristina, una dintre dansatoarele ei, care ii este alaturi de 15 ani.

Artista a luat-o la intrebari pe Cristina referitor la modul cum a rezistat aceasta alaturi de ea atata timp.

“Erai un copil care suferea, si de fapt asta m-a atras pe mine. te-am simtit. Sufereai si am stiut tot timpul ce se intampla in familia ta. te-am ajutat… dar n-am fost alaturi de tine mereu? Cand ai avut probleme cu tatal tau, cu iubitii”, spune Cristina, dansatoarea Andreei Balan.

“O sunam noaptea si ii spuneam: “Ia uite ce mi-a facut””, a completat-o Andreea Balan.

“Ai evoluat si esti omul pe care il vedem cu totii acum. Si care s-a dezvoltat si nu mai sufera”, adauga Cristina.

“Nu mai sufar cum sufeream inainte. Si sunt mai diplomata. Nu mai tip, nu mai urlu….u vreau sa-si multumesc ca ai fost langa mine in cele mai grele momente. A fost langa mine in cele mai grele momente: cand m-am despartit de… raposatul, cand m-am certat cu impresarii nebuni, cand nu mai stiu ce scandaluri au fost, au aparut si s-au dus. A fost langa mine tot timpul in cei 15 ani. Este o relatie care, desi trece timpul peste ea, noi ne simtim la fel de aproape, chiar daca nu vorbim. Suntem la fel, lucrurile nu se schimba. Si ceva ne leaga mai mult decat dansul, mai mult decat muzica. Ne leaga… cel mai mult ma supar pe ea cand se intampla ceva in trupa sau se greseste. Eu nu vreau ca tu sa gresesti pentru ca tu esti parte din mine. Eu simt ca tu faci parte din mine, din brandul meu, din imaginea mea, din sufletul meu. Si atunci vrea ca tu sa nu gresesti, sa fi perfecta langa mine. In anii acestia, cred ca pe ea am certat-o cel mai mult, pe ea am dat-o afara, pe ea am primit-o inapoi. Fata de ea am avut cele mai multe pretentii. Iti multumesc pentru toti cei 15 ani cat ai stat langa mine… Ea a fost langa mine si in perioada in care mai aveam conflicte cu tata. Ea stia, vedea… ma sustinea, era alaturi de mine. Ea a fost de la inceput pana in prezent, stie tot despre mine”, spune Andreea Balan.

Andreea Balan este prezenta pe scena muzicala din Romania inca de pe vremea cand era adolescenta si canta alaturi de Andreea Antonescu in trupa Andre. Dupa destramarea formatiei, artista a urmat o cariera solo de succes. In plan personal, Andreea Balan este casatorita cu actorul George Burcea, cu care are o fetita, Ella.

