A cheltuit peste 50000 de dolari sa arate ca un extraterestru! Cum arata inainte

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru ca vrea sa arate cat mai mult ca un extraterestru, un tanar a decis sa isi trasforme corpul intr-un mod ciudat. Iar ce vrea sa isi faca in continuare este considerat de-a dreptul socant de catre multi oameni. Vinny Ohh a cheltuit pana acum zeci de mii de dolari pe operatiile estetice. Si nu pentru operatii pe care oamenii obisnuiti le fac. Pana acum a recurs la mai multe injectii cu botox in buze, pentru un aspect mai „carnos”, iar rezultatul este vizibil. De asemenea, si-a dorit si o rinoplastie, insa nu s-a dat in laturi nici de la interventii mai spectaculoase. Vinny si-a injectat pleoapele cu botox si si-a remodelat pometii. Tanarul lucreaza ca make-up artist si ca model si face tot posibilul sa iasa in ...