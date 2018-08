A crescut la casa de copii si a ajuns insotitor de bord. Un orfan din Bucuresti a demonstrat ca visele pot deveni realitate si intr-o lume saraca

orfan casa de copii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A crescut la casa de copii si a ajuns insotitor de bord. Viata grea pe care a avut-o inca de mic copil nu l-a tras in jos, ci l-a ambitionat sa-si depaseasca conditia si sa lupte pentru a-si indeplini visele. Dupa o copilarie traita numai prin centrele de plasament, Costin, a realizat ca doar prin fortele proprii va reusi in viata. S-a pus cu burta pe carte, a citit cat a putut de mult, a facut cursuri de pilotaj, iar acum, la varsta de 19 ani, este insotitor de bord la o companie aeriana privata. Insa visul lui nu se opreste aici! Costin are 19 ani si este un exemplu pentru foarte multi dintre noi. Are un suflet mare si curat, iar toate greutatile pe care le-a intampinat in viata nu l-au descuraj ...