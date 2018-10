A crescut numarul de imbolnaviri cu paduchi in randul prescolarilor si scolarilor. Ce a transmis DSP Constanta

Pelicula „Nu mă atinge-mă/ Touch Me Not”, regizată de Adina Pintilie, a fost nominalizată, alături de alte cinci debuturi în lungmetraj, la European Discovery 2018 – Prix FIPRESCI decernat de Academia de Film Europeană. Academia de Film Europeană (EFA) a anunțat numele celor șase regizori nominalizați pentru European Discovery 2018 – Prix FIPRESCI, un premiu […] The post Filmul „Touch Me Not”, de Adina Pintilie, nominalizat la premiul European Discovery 2018 appeared first on Cancan.ro.