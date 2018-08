A crezut ca a dat lovitura dupa ce a inlocuit-o pe Bianca Dragusanu la carma emisiunii Te vreau langa mine de la Kanal D Romania, dar s-a inselat! Andreea Mantea, scandal la TV. Cuvinte grele spuse in direct:

Andreea Mantea prezinta de doua saptamani emisiunea “Te vreau langa mine“ si a considerat ca este timpul sa faca niste schimbari, in ceea ce ii priveste pe concurenti. Vedeta a remarcat faptul ca nu toti cei prezenti in emisiune au venit pentru a-si gasi pe cineva, unii au venit doar pentru publicitate.

Prezentatoarea a anuntat ieri, in direct, ca va exista regula nominalizarii, astfel, concurentii se vor propune spre eliminare.

„Dragi, nici nu stiu cum sa va zic, as vrea sa va zic… participanti. Concurenti la ce? Ca nu concureaza la nimic, deocamdata. Ba asa pare, pare ca suntem la o emisiune la care concurati la ceva anume. la care e mai tare in gura, care-i mai tare la barfa, care-i mai tare la, nu stiu, jignit. Drept urmare, eu v-am zis ca o sa fac foarte multe schimbari, doar ca, din pacate, nu le pot face brusc, ca sa nu deranjez. Drept urmare, incet-incet, pe zi ce trece, incep schimbarile.

Pentru ca am realizat, deja sunt doua saptamani de cand am inceput acest nou sezon, si am rezlizat ca voi nu sunteti aici sa va gasiti jumatatea. Nu vreau sa va suparati pe mine. Parte din voi ati venit sa apareti la televizor, sa va vada lumea de acasa, sa va vada oameni de afara, dar posibil sa nu va cuplati aici, ci sa va cuplati afara, sa va intalniti voi intre voi, dar pe ascuns, fara sa ne spuneti noua, dar voi veniti in continuare la emisiune, lucru pe care eu nu il inteleg.

Exista oameni care isi doresc din tot sufletul sa vina la aceasta emisiune sa se inscrie si sa-si gaseasca iubirea. Si din cauza voastra ei nu pot veni. Pentru ca voi tineti scaunele astea ocupate. Nu este normal din punbctul meu de vedere. Asadar, o sa incep cu eliminari. parte din voi vor pleca rand pe rand, rand pe rand. Si vorbesc foarte serios, nu este gluma, nu este un joc, nu este lasa ca imi trece. Este pe bune.

Fetelor, ganditi-va foarte bine, pentru ca voi va cunoasteti intre voi. Asadar o sa va nominalizati intre voi si o sa-mi spuneti de ce. Si voi la fel, baieti. Voi va cunoasteti cel mai bine. O sa ma intrebati, dragi telespectatori, de ce nu fcem noi nominalizarile, de ce nu facem noi eliminarile. Da, aveti dreptate. Intr-un final va ramane decizia dumneavpastra, pentru ca dumneavoastra ii stiti cel mai bine. Dar deocamdata ei se stiu cel mai bine, ei intre ei…”, le-a spus Andreea Mantea participantilor la emisiunea sa.

