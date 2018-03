A crezut ca are un semn de la ochelari pe nas, dar de fapt avea cancer de piele

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Narelle Krikhoff (53 ani) din Australia a suferit recent o operatie complicata, in urma careia medicii i-au taiat o parte din nas. Femeia, care purta ochelari de vedere, a fost diagnosticata cu un cancer de piele agresiv, in ciuda faptului ca folosea crema cu protectie solara in mod normal. Cand a vazut ca semnul pe care il avea pe nas de la ochelari a inceput sa se inroseasca din ce in ce mai mult, Narelle nu i-a acordat prea multa atentie. S-a gandit ca orele indelungate petrecute la serviciu, cu ochelarii pe nas, au dus la aceasta problema. Avea semnul de mai multi ani, dar pentru ca majoritatea celor care poarta ochelari de vedere au un astfel de semn pe nas, femeia nu a crezut ca are motiv de ingrijorare. La prima vedere, ...