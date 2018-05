A cunoscut un barbat pe un site de matrimoniale si a ajuns la inchisoare! Ce i-a facut timp de cateva luni „Sunt 65000…”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara care a cunoscut un barbat pe un site matrimonial a ajuns la inchisoare. Femeia in varsta de 31 de ani a fost arestata dupa ce i-a trimis barbatului nu mai putin de 65000 de mesaje in decurs de cateva luni. Originara din Statele Unite ale Americii, Jaqueline Ades a intrat pe o retea de socializare, unde i-a atras atentia un barbat. A inceput sa ii trimita mesaje, iar in decurs de cateva luni a ajuns sa ii scrie 65000 de mesaje. Pentru ca a vazut ca acesta nu este interesat de ea, Jaqueline a inceput sa il ameninte, sa ii spuna ca il iubeste si ca vrea sa se casatoreasca cu el. Daca nimic nu a mers, aceasta a inceput sa ii scrie ca ar vrea sa se scalde in sangele lui. „Am simtit ca mi-am intalnit sufletul pereche ...