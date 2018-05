A doua editie a Concursului Judetean de Educatie Rutiera, la Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza"- FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" Iasi continua seria activitatilor cu un impact major la nivel educativ, prin Concursul Judetean de Educatie Rutiera, aflat la a II-a editie, ce s-a desfasurat anul acesta, in ziua de 15 mai 2018, in Amfiteatrul liceului. Intr-o atmosfera placuta, elevii de la Scoala Profesionala nr. 10, Chisinau, de la Scoala Profesionala Miroslava, de la Scoala Gimnaziala „Dimitrie Sturdza", Iasi, de la Scoala Gimnaziala Focuri, Colegiul de Transporturi, Iasi, de la Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari, Iasi, respectiv de la scoala-gazda – Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza", Iasi s-au intrecut intr-o competitie ce se doreste a fi un prim pas in directia obtine ...