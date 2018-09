A doua zi de interviuri pentru sefia DNA! Ultimii candidati isi vor sustine ''examenul''

Tudorel Toader 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Interviurile sustinute de candidatii pentru postul de procuror-sef al DNA continua marti la Ministerul Justitiei, unde sunt asteptati ultimii trei procurori declarati admisi. In 6 septembrie, ministrul Tudorel Toader ar urma sa anunte propunerea sa, conform news.ro. Marti, de la ora 8.30, sustin interviul cu ministrul Justitiei procurorii Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea si Paula Tanase. Luni, au sustinut interviul cu Tudorel Toader primii trei candidati declarati admisi - Sorin Armeanu, Andrei Bodean si Adina Florea. Cine sunt cei sase candidati care s-au inscris pentru sefia DNA Rezultatele selectiei ar urma sa fie anuntate in 6 septembrie. In ce consta interviul La evaluarea interviului vor fi ...