A doua zi de referendum! Iesenii sunt asteptati la vot

s604x0 vot referendum google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa prima zi de referendum pentru redefinirea familiei in Constitutie, s-a inregistrat un minim istoric de prezenta la un scrutin electoral: doar 5,72% dintre romanii cu drept de vot s-au prezentat la urne, in timp ce pragul necesar pentru validare este de 30%. Astazi, se desfasoara a doua zi de referendum Sectiile de vot de la Cluj-Napoca au fost goale aproape toata ziua. Presedintii s-au temut mai mult de plictiseala si de reporteri decat de fraude, informeaza Digi24. La inchidrea urnelor de votare in judetul Iasi s-a inregistrat un procent de 5,16 %, iar la nivel national 5,72 %. REFERENDUM 2018. Peste 700 mii de ieseni sunt chemati la urne pentru modificarea Constitutiei- LIVE TEXT ...