A existat Ion, cunoscutul personaj din cartea lui Liviu Rebreanu?

Ion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform lui Liviu Rebreanu, ideea de a scrie „Ion” i-a venit autorului in urma unei scene la care a fost martor, in satul Prislop, aproape de Nasaud, locul unde tatal scriitorului era invatator. „Ion isi trage originea dintr-o scena pe care am vazut-o acum vreo trei decenii. Era o zi de inceput de primavara. Pamantul jilav, lipicios. Iesisem cu o pusca la porumbei salbateci. Hoinarind pe coastele dimprejurul satului, am zarit un taran, imbracat in straie de sarbatoare. El nu ma vedea. Deodata s-a aplecat si a sarutat pamantul. L-a sarutat ca pe o ibovnica. Scena m-a uimit si mi s-a intiparit in minte, dar fara vreun scop deosebit, ci numai ca o simpla observatie. Nici macar nu am fost curios sa a ...