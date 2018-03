A facut cancer de col la 24 de ani. A spus lumii intregi ce simptome a avut, ca sa stie toate femeile. Poti sa le vezi aici

Povestea unei femei din Irlanda a impresionat o lume intreaga.

La doar 24 de ani, Heather a aflat ca are cancer cervical si a povestit ce simptome a avut.

Heather Keating este din Irlanda si a aflat ca are cancer cervical cu un an inainte sa poata face un test Papanicolau gratuit.

Pentru ca vrea sa le faca pe celelalte femei sa constientizeze gravitatea acestei boli, a ales sa isi spuna povestea pe Facebook in Saptamana de Prevenire a Cancerului de Col Uterin, potrivit dailymail.co.uk.

„Va rog sa distribuiti povestea mea pentru ca oamenii sa inteleaga cat de important este sa iti faci un test Papanicolau si sa iti asculti corpul.

Vreau sa imi impartasesc povestea, pentru a-i ajuta pe ceilalti sa fie mai constienti de simptomele cancerului cervical.

In acest fel, tinerele care au sub 25 de ani si nu pot face un test Papanicolau gratuit vor afla la ce trebuie sa fie atente, iar cele peste 25 de ani vor intelege importanta acestui examen medical.

Am primit diagnosticul de cancer cervical in stadiul I cand aveam 24 de ani. Pentru ca aveam 24 de ani, nu aveam dreptul sa fac un test Papanicolau gratuit, astfel ca schimbarile timpurii ale celulelor de la nivelul cervixului nu au fost identificate.

Am inceput sa sangerez intre menstruatii si dupa contactul sexual. Am fost la medicul de familie, iar el mi-a spus sa revin la 25 de ani, pentru un test Papanicolau. Am crezut ca sunt bine.

Niciodata, nici in cele mai negre cosmaruri, nu m-am gandit ca am cancer. Trei luni mai tarziu, sangerarea s-a agravat si am devenit anemica. M-am intors la medicul de familie, iar el m-a trimis la un ginecolog.

Acolo mi-au facut biopsie, m-au trimis la un specialist in oncologie ginecologica si m-au chemat intr-o camera. Stiti voi…camera aia in care oamenii primesc vesti proaste, cu o cutie de servetele pe masa.

Stiam ce urmeaza….Mi s-a spus ca am cancer cervical si am primit o carte despre aceasta boala. Aveam nevoie de un RMN, pentru a vedea cat de mult s-a raspandit cancerul si a stabili tratamentul.

Din fericire, cancerul era limitat la colul uterin, iar operatia ma putea salva. Dupa patru saptamani de la diagnostic, ma vindecasem! Am fost norocoasa, extrem de norocoasa ca l-am descoperit la timp”, a scris Heather pe pagina sa pe Facebook.

Tanara a tinut sa precizeze ca aceasta a fost cea mai dureroasa experienta a vietii ei si ca spera ca povestea ei le va ajuta si pe celelalte femei sa afle la timp ca sunt bolnave.

„Daca ai peste 25 de ani, mergi sa iti faci un test Papanicolau, fa-ti timp pentru asta. Este foarte important. Imi doresc sa fi avut sansa sa depistez acele schimbari ale celulelor inainte sa devina canceroase. Daca ai sub 25 de ani si simti ca ceva nu este in regula, mergi la medic”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.