A facut declaratia care va pune pe jar showbizul dupa venirea lui Victor Slav ca partener al Andreea Mantea la emisiune! ”L-a dat la o parte, Madalin Ionescu n-a plecat sa-si creasca copilul!”

Fostul ”partener” la emisiunea lui Capatos, Mircea N. Stoian, considera ca plecarea lui Madalin Ionescu de la emisiunea ”Wowbiz” nu a fost intamplatoare. Mutarea de a-l aduce pe Victor Slav e total neinspirata, crede Stoian.



”Televiziunea nu mai e ofertanta in acest moment, totul e online, live online, internetul e rege.



”Cei de la Kanal D au facut o mutare proasta, e dreptul lor de a-si cheltui banii cum vor, Slav e un baiat care arata foarte bine si atat... s-au gandit ca o vor aduce poate pe Bianca Dragusanu. E un tip inteligent si atat, nu are ce face la TV decat sa-si arate muschii. Andreea Mantea a preluat conducerea la emisiunea respectiva, daca Madalin avea responsabilitatea sa ia legatura cu publicul, nu mai e asa acum, cred ca usor usor l-a dat la o parte pe Madalin, el n-a plecat asa pur si simplu sa-si creasca copilul! Asta putea sa o faca si Cristina Siscanu” a spus Mircea N. Stoian. El este decis sa nu se mai intoarca ”pe sticla”. ”Nu m-as mai intoarce intr-o emisiune de tip tabloid, am decis sa nu ma mai intorc la TV decat daca am un proiect care sa spuna ceva” a completat fostul prezentator.

