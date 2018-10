A fost aprobat calendarul ortodox 2019. Afla cand cade Pastele in 2019!

Calendarul Crestin Ortodox pe anul 2019 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CALENDAR ORTODOX 2019. Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat calendarul bisericesc pentru anul 2019. Conform deciziei, sarbatoarea de Pasti va fi celebrata in luna aprilie. CALENDAR ORTODOX 2019. Hotararea a fost luata in sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, ce s-a desfasurat in Sala Sinodala din Resedinta Patriarhala, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel. Patriarhia Romana a anuntat ca Sinodul a adoptat o serie de decizii. Una dintre ele priveste aprobarea calendarului bisericesc pentru anul 2019, an in care Sfintele Pasti se vor sarbatori in ziua de 28 aprilie. Zilele libere in 2019 1 ianuarie (marti) Anul Nou 2 ianuarie ...