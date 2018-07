A fost arestat recidivistul care a lovit cinci masini din Capitala

recidivist google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apar noi informatii socante despre recidivistul care a facut praf cinci masini in capitala in timp ce fugea de politie. Individul a fost prins azi-noapte, dupa mai bine de 30 de ore de cautari, Este vorba despre un hot de locuinte periculos care a stat 6 ani in inchisoare. Exclusiv! Iata cum s-a produs accidentul din localitatea Ciurea! La un pas de o tragedie - VIDEO Gheorghe Iancu, zis Minica, l-au descoperit in cartierul Tei-Toboc. Barbatul de 39 de ani a fost dus la audieri. Exclusiv! Urmarire pe strazile Iasului! Soferul a plonjat cu masina intr-o movila de pamant dupa care a fugit - FOTO/VIDEO Magistratii au emis un mandat de arestare preventiva pe numele recidivistului periculos care a fugit de p ...