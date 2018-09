A fost conceput programul Rabla pentru electrocasnice vechi. Cati bani puteti primi pentru a scapa de ele

Electrocasnice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gratiela Gavrilescu a anuntat ca, in zilele urmatoare, va fi anuntata valoarea tichetului din programul Rabla pentru electrocasnice. In program ar putea fi acordate ecobonusuri si pentru calculatoarele vechi. "La programul Rabla pentru electrocasnice ma gandesc din 2015. Chiar zilele viitoare vom stabili exact care este valoarea unui tichet pentru masina de spalat, cat este pentru televizor, cat este pentru frigider. Ne dorim foarte mult sa putem sa le inlocuim. Primesti un cupon si pe urma te duci si ti se scade. Nu am dat-o numai pentru persoanele fizice suma pe care a alocat-o, de 20 de milioane de lei, ci si institutiilor publice, pentru ca in subsolul Ministerului Mediului sunt munti de calcu ...