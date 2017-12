A fost cutremur! L-ai simtit?

cutremur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un nou seism s-a petrecut in zona seismica Vrancea, sambata dupa amiaza. Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut o magnitudine de 2,6 grade pe scara Richter. Acesta s-a produs la o adancime de 95,3 kilometri. In ultimele zile au avut loc mai multe cutremure in zona seismica Vrancea. Pe 21 decembrie s-a produs un cutremur in judetul Buzau si a avut o magnitudine 2,7 grade pe scara Richter. De asemenea, si pe data de 18 decembrie a avut loc un seism in judetul Vrancea, de 2,9 grade. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).p ...