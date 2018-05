A fost deconspirat CEL MAI MARE SECRET al Andrei!

Andra

Cum au pus cateva kilograme in plus femeile intra in panica, pentru ca vor sa arate mereu impecabil. Miza este cu atat mai mare pentru vedete, care sunt constiente ca oriunde s-ar duce toti ochii vor fi atintiti asupra lor si fiecare particica de corp va fi analizata in cele mai mici detalii. Nu doar kilogramele in plus sunt o problema, ci si tenul si parul care trebuie sa arate mereu foarte bine. Revista Ciao! le-a provocat pe unele dintre cele mai importante vedete autohtone sa raspunda la cateva intrebari esentiale pentru a afla ce alimentatie au adoptat si ce sporturi fac pentru a da jos kilogramele in plus, dar si cum isi intretin tenul si parul.

Andra este una dintre cele mai indragite cantarete din Romania si este admirata atat pentru talentul ei, cat si pentru modul in care arata. Deoarece admiratoarele ei isi doresc sa ii stie secretele frumusetii, artista le-a dezvaluit intr-un interviu pentru revista Ciao!.

“Nu exista un anumit ritual pe care sa il urmez, nu fac nimic special decat sa ma hidratez: par, corp, ten plus hidratare interioara cu apa. Cand ies din casa mereu folosesc un blush, un illuminator pentru ca lumea se asteapta sa arati ca la televizor, dar de regula nu imi incarc tenul pentru ca si asa este e solicitat. Merg la tratament la salon si acolo cineva are grija de tenul meu mereu. La fel se intampla si cu parul, tot la un salon il hidratez. Cand vine vorba de sport nu fac foarte multa miscare in general, in sensul ca dansez mult si merg pe jos de cate ori am ocazia si timpul mi-o permite, asa ca nu am nevoie neaparat sa merg la sala. Mananc orice imi place, in cantitati rezonabile. Merg pe idea de a manca tot ceea ce-mi place, cu o minima atentie la marimea portiei, atat. E un principiu spus de multi nutritionisti din lume, la ora actuala. Ma mai rasfat din cand in cand la saloane de masaj”, a declarat Andra.

