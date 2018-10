A fost descoperit nepotul lui Hitler, dupa zeci de ani in care a stat ascuns! Ce nume poarta si unde locuieste

Nepotul lui Hitler google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stranepotul lui Hitler a acordat primul interviu dupa zeci de ani in care a stat ascuns. Numele lui este Alexander Stuart-Houston si locuieste in New York. Citeste si: Nu este o gluma! Hitler este favorit la castigarea alegerilor din Peru! Contracandidatul lui este Lenin Alexander a marturisit ca numele sau mijlociu este chiar Adolf, este republican si a votat cu Donald Trump. „Imi place de Angela Merkel, e buna. Pare o persoana inteligenta si desteapta si spune ca face ceea ce trebuie atunci cand e intrebata de situatia refugiatilor”, a spus nepotul lui Hitler. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...