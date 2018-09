A fost diagnosticata cu cancer! Si-a pierdut sotul! A ramas singura cu doi copii! Dupa seria aceasta de tragedii, actrita Bianca Sarbu si-a refacut viata

Dupa tragediile prin care a trecut, actrita Bianca Sarbu pare sa aiba puterea sa zambeasca din nou. Iar totul se datoreaza barbatului alaturi de care este acum si alaturi de care isi doreste cu ardoare un copil.

De curand, intr-una dintre seri, actrita Bianca Sarbu a inceput sa aiba pofte care mai de care mai ciudate. Atenta de cand se stie la tot ceea ce mananca, vedeta scenelor de teatru de la noi a fost surprinsa in timp ce, fara sa stea pe ganduri, s-a napustit asupra unui chiosc de la care a cumparat cea mai mare clatita cu putinta. Cu multa ciocolata si extra-topping de… ciocolata.

Apoi, fericita din cale afara, nu a mai avut rabdare sa ajunga la una dintre mese pentru a-si savura dulcele la care poftea cu atat de multa ardoare, ci s-a asezat pe o bordura din preajma si, cu o privire extrem de satisfacuta, s-a apucat sa devoreze clatita cu pricina. Si, la ce pofta si viteza a avut in “operatiunea clatita” nu ar fi exclus ca, in curand, Biaca Sarbu si tanarul ei sot sa faca anuntul pe care cei doi si-l doresc din toata inima: ca vor avea un copil.

Bianca Sarbu, viata marcata de tragedii cumplite! De curand, s-a recasatorit si e mai fericita ca niciodata

Actrita a Teatrului ”Constantin Tanase” si vedeta TV, Bianca Sarbu zambeste din nou. Diagnosticata cu cancer de piele si ramasa singura cu doi copii, dupa decesul sotului, Bianca Sarbu si-a gasit alinare in bratele unui tanar cu inima mare, Bogdan Romanescu, fost coleg cu ea.

Cei care nu o stiau pe Bianca Sarbu de la teatru au avut ocazia sa o descopere intr-un show tv unde a uimit pe toata lumea cu vocea ei. Putina lume insa stie ca sub zambetul si buna dispozitia pe care o afiseaza, Bianca ascunde o drama: a ramas vaduva si si-a crescut, pana de curand, singura cei doi copii mici. “Am plecat sa cantam la o nunta si ne-am intors la o inmormantare, la inmormantarea sotului meu”, povestea Bianca cu ani in urma. Iar problemele ei nu s-au oprit aici, ea fiind, de trei ori, diagnosticata cu cancer, reusind, din fericire, sa isi trateze cumplita boala de care suferea.

Din fericire, la inceputul acestui an, soarele a rasarit si pe strada ei, iar talentata artista si-a gasit jumatatea in persoana actualului ei sot, un tanar simpatic, Bogdan. “Ca la noi la nimenea. La mine a fost hotarat. Femeia matura si desteapta zice DA. (…) A rasarit soarele si pe strada mea, soarele Bogdan. L-am asteptat foarte mult timp. El este rasplata mea. Ne-a acceptat pe toti pentru ca i-am spus ca suntem la pachet. Eu sunt o femeie misto, este norocos ca ma are. Astazi avem o luna de cand ne-am cunoscut. (…). Nu mai sunt Sarbu. Asa este normal, cand iubesti un barbat sa-i iei numele. De astazi sunt Bianca Romanescu. (…) Nu ne grabim, nu sunt insarcinata. Da, ne dorim un copil”, spunea, la nunta, vedeta TV.

