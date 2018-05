A fost foarte fericit cand si-a luat permisul, fara sa stie ca asta avea sa-l omoare... Accidentul a fost cumplit. Peste un an, mama a vazut o straina langa mormantul lui. Cand a inteles cine e, a inceput sa planga in hohote

Cand a implinit 16 ani, Tyson Schreiber a obtinut permisul de conducere, insa trei ani mai tarziu tanarul a fost ucis intr-un accident de masina. Dupa moartea lui, familia baiatului a decis sa ii doneze organele sanatoase unor oameni care aveau in mod vital nevoie de ele.

Printre persoanele care au primit o noua sansa la viata se numara si Laura Eriks, careia i-au fost donate rinichii si pancreasul tanarului decedat.

„Medicii mi-au spus ca cel mai probabil nu voi ajunge pana la 40 de ani. Dar iata ca, in cateva zile voi implini 45 de ani”, povesteste Laura.

In semn de recunostinta pentru salvatorul ei, Laura a decis sa viziteze mormantul lui Tyson Schreiber, la un an de cand a primit organele lui. Numai ca nu se astepta sa aiba parte de o asemenea experienta impresionanta.

Printr-o coincindenta, mama si sora lui Tysen au mers la mormantul tanarului in aceeasi zi si la aceeasi ora cu Laura. Cand femeia le-a spus cine este, mama si sora lui Tyson au izbucnit in lacrimi. O parte din cel care le-a fost candva fiu si, respectiv, frate, se afla acum in interiorul unei femei necunoscute, scrie unica.ro.

Cele doua au fost coplesite de faptul ca pot pastra o legatura unica cu Tyson prin intermediul Laurei.

„Este intr-adevar o stare unica, greu de descris in cuvinte”, a explicat, printre lacrimi, mama tanarului decedat.

Urmareste, in materialul video de mai jos, intamplarea emotionanta:

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.