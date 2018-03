A fost gasita fara suflare in casa, dar familia le-a interzis medicilor sa efectueze autopsia. Moartea indragitei actrite a ramas un adevarat mister

Karla Alvarez

Colega de platou adesea cu Thalia sau Kate del Castillo, Karla Alvarez este una dintre actritele de telenovele care au incantat ani de-a randul publicul roman. La doar 41 de ani, frumoasa actrita a fost gasita moarta in apartamentul sau. Apropiatii spun ca stresul si lipsa alimentatiei corespunzatoare au ucis-o.

Potrivit apropiatilor, Karla Alvarez se lupta cu dependenta de alcool si cu tulburari de alimentatie, aceasta cantarind doar 41 de kilograme. „Karla incerca sa-si mentina silueta si nu voia sa-si dezamageasca fanii. Facea eforturi mari care au ucis-o", a declarat o prietena a actritei.

Karla Alvarez avea 41 de ani si a fost gasita de familie moarta in casa pe 15 noiembrie, in Mexic. Viata ei a fost destul de zbuciumata in ultimii ani, semanand cu cea a personajelor, mai ales negative, pe care le-a interpretat de-a lungul timpului.

Karla Alvarez a fost casatorita doi ani cu actorul mexican Alexis Ayala si a avut apoi o relatie cu regizorul Armando Zafra. in urma cu o luna, actrita mexicana a fost implicata intr-un caz anchetat de politie care a inclus deturnarea unui automobil. Ea a anuntat cu acea ocazie ca sufera de cancer, desi nu este clar daca acel diagnostic a fost confirmat, relateaza Mediafax.

Romanii si-o pot aminti din serialul mexican "Maria Mercedes" in care a jucat alaturi de Thalia.

Karla a fost casatorita cu impresarul italian Antonio D'Agostino, cel care a sustinut ca a fost langa ea in momentul in care a murit.

Maia Morgenstern a marturisit ce nu a putut face niciodata intr-un film: ” Nu am putut sa o fac. Era sentimentul neputintei”

Maia Morgenstern a vorbit in emisiunea ”De-a viata ascunselea” despre lucrurile pe care a refuzat sa le faca in filme, de-a lungul timpului.

”Am fost nevoita odata sa rup gatul unei gaini. Nu am putut sa o fac. Era sentimentul neputintei, imi parea rau. Mi-e foarte bine si inteleg perfect. Doresc sa raspund cerintilor si indicatiilor pe care le cere un regizor. El are viziunea lui, universul lui, viata pe care o creeaza el si vreau sa ma implic cu toata iubirea. Dar asta nu ma impiedica sa am propriile mele vibratii. Era un sentiment coplesitor. Si a mai fost un moment. Maestrul Pintilie mi-a cerut sa lovesc un coleg mai in varsta in cap. Nu a mers, nu am fost in stare.”, a spus Maia Morgenstern la Antena 3.

