A fost inaugurata cea mai inalta cladire din Europa. Are aproape o jumatate de kilometru

Un zgarie-nori inalt de aproape jumatate de kilometru a fost finalizat in St. Petersburg, Rusia, la sase ani de la inceperea constructiei. E cea mai inalta cladire nu doar din Rusia, ci din intreaga Europa.

Ridicat in nordul orasului, imobilul cu 87 de etaje si inalt de 462 de metri va gazdui sediul companiei de stat Gazprom, arata Moscow Times, conform ziare.com

Lakhta Center, cum se numeste imobilul, va fi inaugurat in a doua jumatate a anului viitor. Pe langa sediul Gazprom, va gazdui un centru educational, o zona pentru expozitii, un centru sportiv, unul medical, un parc tematic pentru copii, o platforma de pe care va putea fi admirat peisajul, dar si cafenele, magazine, zone de distractie, cinematografe etc. - un adevarat oras in miniatura, pe verticala.

Agentia de presa Interfax estimeaza ca aceasta constructie a costat 100 de miliarde de ruble, adica 1,52 miliarde de dolari.

In 2012, cand autoritatile au dat unda verde constructiei, mai multi politicieni locali si activisti au cerut ca inaltimea imobilului sa fie mai mica, pentru a nu fi distrus peisajul si a nu se pune in pericol statutul orasului, parte din patrimoniul UNESCO.