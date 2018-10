A fost lansata platforma digitala George, primul banking inteligent din Romania

BCR a lansat joi platforma digitală George, prin care le propune românilor un nou mod de a face banking: mult mai simplu, personal şi 100% online, a anunţat, joi, banca.

Platforma a fost proiectată de hubul de inovaţie al Grupului Erste, cu aportul tinerilor IT-işti din România, fiind primul banking inteligent din România."Drumul nostru în dezvoltarea lui George a pornit chiar de la aşteptările publicului, care cere o schimbare a modului în care băncile vorbesc şi acţionează. Lumea evoluează rapid astăzi, iar vieţile noastre se transformă de la o zi la alta, datorită tehnologiei. Sub presiunea ritmului zilnic, oamenii caută tot mai mult experienţe digitale pentru a-şi satisface dorinţele şi se simt bine atunci când regăsesc doar simplitate, confort şi sprijin. Mai ales în viaţa lor financiară au nevoie de aici, acum şi sigur şi de un prieten bun. Noi îi spunem George, începutul unui univers financiar digital complet şi, odată maturizat, pariul nostru că experienţa românilor în relaţia cu o bancă nu va mai fi niciodată la fel. Dacă timpul înseamnă bani, George poate fi companionul tău financiar într-o lume din ce în ce mai zgomotoasă', a declarat Sergiu Manea, directorul general al BCR.Cu peste 3 milioane de utilizatori, George este cea mai populară platformă de banking din Europa Centrală şi de Est.Potrivit sursei citate, George a fost redezvoltat la nivel local de experţii BCR, împreună cu un întreg ecosistem digital, cu cont curent şi card ataşat dedicat, unic în Grupul Erste.Erste Group îşi propune să-l lanseze pe George pe toate cele şapte pieţe unde este prezent (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia şi Serbia), devenind astfel prima platformă bancară paneuropeană care oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare."Platforma George a fost dezvoltată în baza mai multor cercetări avansate digitale, fiind creată de echipe de IT, design, psihologi şi sociologi comportamentali. Ca urmare a implicării clienţilor în toate etapele proiectului, George are un nivel excepţional de personalizare: toată lumea îşi poate crea propria versiune a lui George, adaptată la specificul nevoilor sale bancare. În plus, în România, George va aduce, pe lângă aplicaţie, un întreg ecosistem digital, cu cont curent şi card dedicat, care va putea fi contractat exclusiv online în mai puţin de 10 minute. Astfel, oricine îl va putea avea pe George de la distanţă, de pe telefon, tabletă sau laptop", se menţionează în comunicat.Printre principalele atuuri ale platformei George se numără accesul rapid, dar ,sigur, prietenos ca în Social Media, simplu şi inteligent, are funcţie de căutare simplă, precum motoarele de pe Internet, pentru tranzacţii, nume şi date, are auto-completare, se actualizează încontinuu şi are, de asemenea, chat & magazin. Pentru o experienţă completă, recomandarea experţilor BCR este un 'test-drive' live la bordul lui George.Potrivit unui studiu efectuat în acest an la nivel naţional de către Mercury Research, la comanda BCR, românii cu venituri peste medii şi cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani consideră că cea mai importantă caracteristică a unei platforme de digital banking o reprezintă securitatea datelor (86% dintre respondenţi). Aceasta este urmată în topul preferinţelor clienţilor de rapiditatea efectuării tranzacţiilor (69%), fiabilitate (55%), posibilitatea controlului bugetului (44%), interfaţa prietenoasă (44%) şi complexitatea tranzacţiilor care pot fi realizate din platformă (39%). Cu cât o aplicaţie de digital banking are mai multe opţiuni şi caracteristici, cu atât este mai puţin probabil ca un client bancar sa îşi schimbe furnizorul de servicii financiare, arată acelaşi studiu: 90% dintre respondenţi susţin că loialitatea unui client este direct proporţională cu nivelul de complexitate al platformelor digitale oferite.Totodată, unul din trei români şi-au exprimat dorinţa să poată interacţiona cu banca şi în afara orelor de program.Banca susţine că a denumit platforma George după primul pilot automat din aviaţie, inventat în urmă cu 100 de ani de americanul Lawrence Sperry.'Lasă-l pe George să o facă' (Let George do it!) a devenit în scurt timp după aceea o expresie care să ateste încrederea că tehnologia îţi poate face viaţa mai uşoară."Asemenea unui pilot automat, George, primul banking inteligent din România, te ajută să-ţi controlezi viaţa financiară ca un zbor lin: simplu, personal şi inteligent", spun reprezentanţii companiei.Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private şi a băncilor de locuinţe. BCR este banca nr. 1 în România pe segmentele de economisire şi creditare.Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din estul Uniunii Europene. 47.000 de angajaţi deservesc 16,1 milioane de clienţi în cadrul a 2.600 de filiale din 7 ţări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia, Serbia). La sfârşitul lui 2017, Erste Group deţinea active totale în valoare de 220,7 miliarde de euro, înregistra un profit net de 1,31 miliarde de euro, precum şi un indice al capitalului comun de rangul 1 (Basel 3 implementat integral) la 13,4%.