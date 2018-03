A fost macel, la 3 dimineata, intr-un local de lux din Herastrau Celebra Bunesa s-a batut ca-n ”Sapte pacate” cu nepoata premierului & Brigada ”Sectia 19”

Un adevarat „macel” a avut loc, in noaptea de miercuri spre joi, la ora 3, intr-unul dintre cele mai luxoase localuri din nordul Capitalei, din Herastrau. Celebra Bunesa s-a batut ca-n „Sapte pacate” cu Calina, nepoata premierului, dar si cu Brigada „Sectia 19”. Doar interventia bodyguarzilor a oprit „ploaia” de sticle, pahare, pumni si picioare.

Bunesa” se afla larestaurant alaturi de cateva prietene, dar si de Bacneanu Capalnas, un om de afaceri din Sectorul 6 al Capitalei, proaspat divortat, proprietarul de la „Maria si Ion” din Regie. La masa de langa, Diana Guresoaie isi sarbatorea ziua de nastere, in compania Calinei Roman, nepoata ex-premierului Petre Roman, a Georgianei Constantin si a altor colege din Brigada „Sectia 19”. Dupa ce au consumat fel si fel de bauturi, la 3 dimineata a inceput macelul intre cele doua mese. Timp de minim 20 de minute a fost bataie ca-n filme, cu sticle si zeci de pahare aruncate. Ca in filme! Au daramat la propriu mesele si s-au batut pana la epuizare.

Bodyguardul lui Capalnas si alti trei oameni de ordine nu le puteau stapani pe Georgiana si pe Bunesa, luandu-si si ei sticle si pahare in cap.

La un moment dat, Bunesa ar fi tipat la Guresoaie, atacand-o: „Cine esti tu, care te f**i pe 200 de euro?”, continuand: „Ia uite, am la mana ceas de 20.000 euro”. Guresoaie a sarit sa-i smulga ceasul de la mana, s-o bata cu el peste fata. Cand au vazut ca situatia a scapat de sub control, bodyguarzii au cerut intariri si au reusit, in cele din urma, sa opreasca „ploaia” de sticle, pahare, pumni si picioare. Chemat in ajutor de iubita, fotbalistul Marius Niculae a iesit „avariat” din conflict, chiar de catre Bunesa, care, fara sa-si dea seama cine este, l-a lovit in zona capului.

Ce a dus la bataia ca-n „Sapte pacate”

Unul dintre motivele care a stat la baza conflictului ar fi ca Bacneanu Capalnas, barbatul care se afla la masa Bunesei, s-ar fi sarutat, cand s-a incins petrecerea, cu Guresoaie, de la masa de langa. Unii spun ca Bunesei nu i-a convenit si ar fi sarit la bataie. Sursele noastre mai spun ca o alta varianta pentru care s-a iscat incaierarea ar fi fost ca Marius Niculae ar fi intretinut, la un moment dat, relatii intime cu una dintre fetele de la ziua Guresoaiei, iar Bunesa o avea in vizor de ceva vreme. Asa ca ar fi gasit ocazia perfecta pentru a se razbuna. Cert este ca asa bataie nici barbatii nu mai fac!

Potrivit surselor citate, ieri dupa ce s-au trezit, fetele din Brigada „Sectia 19” au avut „sedinta” la un local din Capitala si au facut un plan diabolic pentru un atac devastator la adresa Bunesei. Mai mult decat atat, una dintre fete ar fi luat legatura cu un avocat, caruia i-a cerut sa depuna plangere impotriva Bunesei, pentru agresiune fizica si verbala, dar si pentru tulburarea linistii publice.

sursa:cancan.ro

