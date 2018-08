A fost prezentata prima locomotiva hibrid de manevra construita in Romania

Prima locomotiva hibrid de manevra construita in Romania a fost prezentata, joi, in cadrul unei ceremonii organizate in Gara Constanta. Locomotiva a fost realizata in cadrul unui proiect finantat de stat cu peste 3,5 milioane de lei.



Locomotiva a fost construita in cadrul unui proiect coordonat de compania Romania-Euroest SA din Constanta, cu fonduri de la bugetul de stat, valoarea totala a proiectului fiind de aproximativ 3,6 milioane de lei.

Proiectul locomotivei reprezinta o premiera mondiala prin conceptul tehnic, spun reprezentantii companiei, fiind vorba, de fapt, despre transformarea unei locomotive clasice, Diesel, in locomotiva hibrid.

”Este un proiect de cercetare-dezvoltare realizat de Romania-Euroest in parteneriat cu firme de profil din Romania. Finantat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Educatiei Nationale, dezvoltat in ultimele 12 luni, este un proiect in premiera mondiala, premiera nationala, este cea mai competitiva locomotiva electrica pe baterii de manevra, pana in 30 de kilometri la ora, din lume, in momentul de fata”, a declarat directorul proiectului, Corneliu Dica.

Avantajele acestui tip de locomotiva vin din reducerea emisiilor poluante cu 70 la suta, a consumurilor specifice cu pana la 60 la suta si mentenantei cu 15 la suta.

”Sunt pe baterii. Aceasta este hibrida, pentru a mari autonomia. (Motorul – n.r.) Diesel doar incarca bateriile, nu e folosit pentru tractiune. Avantajul este urias, nu polueaza, nu ai consum de combustibil. (…)Are o autonomie de 8-12 ore in functie de sarcina pe care o are. Se incarca in 2,5 ore”,a spus Dica.

Reprezentantii Euroest SA sustin ca peste 10.000 de locomotive Diesel cu varsta medie de peste 36 ani trebuie inlocuite in Europa pana in 2025, din cauza gradului ridicat de poluare.

Potrivit acestora, locomotiva hibrid va putea efectua operatiuni de manevra pe liniile industriale, triaje, depouri sau gari cu activitate de manevra intensa sau fara posibilitatea incarcarii acumulatorilor de la o sursa exterioara.

Timpul de operare este practic limitat numai pentru alimentare cu combustibil care, din calculele preliminare, este de circa 20 de zile. Acest tip de locomotive ar urma sa fie utilizat in combinatele siderurgice sau cele chimice si petrochimice, ori de catre operatorii de manevra portuari, din porturi precum Constanta, Rotterdam sau Hamburg.

