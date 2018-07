A fost prins barbatul suspectat ca a impuscat un tanar dupa o sicanare in trafic la Craiova

Ziua imnului național al Romaniei ZIUA IMNULUI NATIONAL. Data de 29 iulie a fost proclamata, in conformitate cu Legea nr. 99/1998, ZIUA IMNULUI NATIONAL al ROMANIEI - ''Desteapta-te romane!'', simbol al unitatii Revolutiei Romane de la 1848

Ministerul Agriculturii vrea ca vinurile romanești sa fie promovate peste hotare Ministerul Agriculturii vrea să acorde un sprijin de 7 milioane lei (1,5 milioane euro) pentru ca firmele din sectorul vitivinicol să îşi promoveze vinurile româneşti în străinătate.

Ursii se plimba nestingheriti prin Azuga in timpul zilei. Primarul sustine ca nimeni nu ia masuri Zeci de ursi sunt pe fondul cinegetic din Azuga, efectivul optim fiind de peste doua ori mai mare. Animalele se plimba pe strazile din statiune, au creat pagube, iar zilele trecute un cioban a fost atacat de urs. Autoritatile spun ca au atras atentia asupra pericolului, insa nimeni nu ia masuri.

Cum creste speranta de viata sucul de merisoare, elixirul vietii Sucul de merişoare pare să fie, după cum anunţă o echipa de cercetători din Statele Unite ale Americii, un adevărat elixir al vieţii, având proprietatea de a creşte speranţa de viaţă. Citește mai departe...

Facebook a fost data in judecata de un actionar, dupa prabusirea actiunilor Facebook, directorul general Mark Zuckerberg si directorul financiar David Wehner au fost dati vineri in judecata in urma anuntului dezamagitor referitor la rezultatele trimestriale ale companiei, care a dus joi la scaderea capitalizarii de piata cu o suma record de 120 de miliarde de dolari.

Presedintele Macron a ajuns la un nou minimum de popularitate Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, este creditat cu opinii favorabile de numai 39% din concetăţenii săi, potrivit un ...

Madalin Ionescu, probleme grave de sanatate! Nu se mai poate ridica din pat…"Sunt praf!" Fostul prezentator susține că starea de sănătate i s-a alterat după ce a consumat pepene roșu! Acesta intenționează să facă mai multe analize, mai ales că simptomele sunt destul de grave. Mădălin Ionescu trece prin momente dificile din cauza unei stări de rău care s-a declanșat după ce a consumat pepene roșu. Atât el, cât […]

Are sau nu are chiloti pe ea? Oana Zavoranu a incins imaginația fanilor de pe Instagram Oana Zăvoranu continuă să șocheze, de data aceasta cu o poză publicată pe Instagram, foarte deocheată, în care le-a arătat fanilor ei ce are pe sub fustă! Recent, Oana Zăvoranu a uluit opinia publică după ce a declarat că a fost pe punctul de a-i face rău soțului ei, și asta pentru că a trecut […]

Cod galben de furtuni puternice in 19 județe! Potopul va dura ore in șir Jumătate din România se află sub cod galben de furtună, după ce în această dimineață, specialiștii de la Administraţia Naţională de Meteorologie au emis o atenţionare de ultimă oră. 19 de judeţe sunt vizate de această avertizare. Potrivit meteorologilor va ploua fără oprire până mâine în unele zone. Cod galben de furtuni puternice în 19 județe din România […]