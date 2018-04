A fost razboi TOTAL la Istanbul: Derby-ul Fenerbache-Beșiktaș a fost suspendat, dupa ce huliganii i-au spart capul unui antrenor - VIDEO/FOTO ȘOCANT

Meciul Fenerbahce – Beşiktaş, contând pentru manşa secundă a semifinalelor Cupei Turciei, a fost suspendat, joi seară, după ce tehnicianul oaspeţilor, Şenol Guneş, a fost lovit în cap cu un obiect aruncat de un suporter.

Meciul a fost oprit în minutul 58, la scorul de 0-0.

Potrivit presei din Turcia, Şenol Guneş încerca să îl calmezepe portarul Tolga Zengin, care se certa cu fanii echipei Fenerbahce în zona băncii de rezerve, în momentul în care tehnicianul a fost lovit în cap cu un obiect aruncat din tribună. Guneş s-a prăbuşit pe gazon, iar momentul a fost urmat de o busculadă în zonă, anunță News.ro.

Citește și: ALERTĂ - Teroare și HAOS la Tripoli: Aeroportul orașului a fost ATACAT cu rachete în ziua în care au ajuns delegaţiile ONU şi ale Franţei

Jucătorii echipei Beşiktaş au plecat la vestiare, iar cei de la Fenerbahce au rămas pe teren aproximativ jumătate de oră, până când s-a decis că jocul nu va continua.

Potrivit Hurriyet, fotbalistul Mustafa Pektemek, extrem de nervos după ce Guneş a fost rănit la cap, l-a atacat pe un suporter care aruncase cu obiecte şi a fost coborât din tribună.

Şenol Guneş a suferit o tăietură la cap şi i s-au aplicat cinci puncte de sutură. În tur, pe terenul echipei Beşiktaş, scorul a fost 2-2.

Absolute scenes in Istanbul, Besiktas manager Senol Gunes falls to the ground after being struck by an object thrown from the Fenerbahce stand - Game appears to be abandoned pic.twitter.com/gH8lQGIZu8