A fost reținut protestatarul facut celebru de Snoop Dogg! Ce s-a intamplat cu barbatul care a lovit jandarmii

Orban, atac dur la adresa lui Dancila: "Face o demonstratie de sfidare si tupeu" Preşedintele PNL, Ludovic Orban, critică declaraţiile premierului Viorica Dăncilă, subliniind că aceasta face o demonstraţie de ''sfidare şi tupeu'' şi că ar fi trebuit să le demită pe Carmen Dan din funcţia de ministru de Interne şi pe Speranţa Clişeru din cea de prefect al Citește mai departe...

Florin Costea, protagonistul unei reveniri spectaculoase Florin Costea a semnat cu FC Universitatea Craiova 1948.

Horoscop 24 august. Zodia care va descoperi adevaruri dureroase. Viata i se schimba radical! Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 24 august 2018. Citește mai departe...

Guvernul anunta construirea unei noi linii de metrou ce va lega Bragadiru de Voluntari Guvernul a aprobat in sedinta de joi construirea unei noi statii de metrou, care va lega Bragadiru de Voluntari.

Lidia Buble, aproape dezbracata pe net Lidia Buble (25 de ani) a devenit din ce în ce mai curajoasă pe reţelele de socializare. Galeria Foto. Citește mai departe...

Imagini in premiera cu mama Oanei de la spital! Mioara Roman a primit azi diagnosticul din partea medicilor După trei ani în care a fost împinsă de la spate să meargă la spital ca să-și rezolve problemele medicale, iată că Mioara Roman a pus piciorul în prag și și-a făcut mai multe investigații. Oana, fiica ei, a fost cea care a avut grijă s-o ducă și s-o ia mai apoi de la spital. […] The post Imagini în premieră cu mama Oanei de la spital! Mioara Roman a primit azi diagnosticul din partea medicilor appeared first on Cancan.ro.

Cucos – Sindile, o rocada menita sa o salveze pe regina lui Dragnea de la Interne EXCLUSIV Sebastian Cucoş a revenit astăzi în fruntea Jandarmeriei Române. Nu însă pe post de şef plin, ci în acela de prim-adjunc ...

A murit Cristi Dicianu! A fost directorul Pro FM și unul dintre cei mai vechi oameni din radio Cristian Dicianu, unul dintre cei mai vechi oameni de radio, fost director al Pro FM, a încetat din viață, anunță paginademedia.ro. Acesta a fost unul dintre pionierii FM-ului de după 1990. A început la Radio Contact, în primii ani de după Revoluție. Timp de opt ani, a prezentat matinalul Radio Contact (actualul Kiss FM). A făcut […] The post A murit Cristi Dicianu! A fost directorul Pro FM și unul dintre cei mai vechi oameni din radio appeared first on Cancan.ro.

Alina Ionescu, finalista de la “Bravo, ai stil!” a dat lovitura! Alina Ionescu, la “Femme Fatale” asa cum a denumit-o Catalin Botezatu are propria emisiune, Agenda Cerbul de Aur. Frumoasa blonda a postat zilele trecute anuntul pe instagramul ei, si felicitarile nu au intarziat sa curga. “Dragii mei, de vineri, 24 august ne revedem pe micile ecrane pe toate canalele Televiziunii Romane. Va voi prezenta Agenda […] The post Alina Ionescu, finalista de la “Bravo, ai stil!” a dat lovitura! appeared first on Cancan.ro.