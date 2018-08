A fost redeschisa dugheana care a bagat in spital peste 200 de ieseni! Pizza si shaorma la discretie pentru trecatori. Afacerea a fost preluata de o alta persoana - GALERIE FOTO

Pizzeria Mia 4 copy google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Iesenii sunt din nou momiti sa ajunga intr-un loc din municipiul Iasi unde in urma cu cateva luni a avut loc o adevarata nenorocire • Sute de persoane s-au trezit peste noapte la spital dupa ce au ajuns sa consume din produsele vandute de o shaormerie din Iasi • Desi autoritatile iesene au initiat un control de proportii, cei vinovati nu s-au precipitat foarte mult • In spatiul respectiv functioneaza din nou o unitate de tip fast-food care imbie iesenii cu astfel de produse • Firma care a deschis aceasta pizzerie a fost infiintata abia acum cateva saptamani Rasturnare de situatie intr-un caz care a zguduit din temelii municipiul Iasi in urma cu doar cateva luni. Locul de ...