A fost respinsa infiintarea Comisiei de Ancheta in cazul pestei porcine

Plenul Camerei Deputatilor a respins miercuri infiintarea comisiei de ancheta privind modul in care autoritatile statului roman au pus in aplicare prevederile Programului national de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane, precum si cea privind reprimarea protestului pasnic antiguvernamental desfasurat in Bucuresti, Piata Victoriei, in data de 10 august 2018. Cele doua comisii au fost propuse de PNL si PMP, respectiv de PNL si USR. Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat, privind comisia legata de protestul din 10 august, ca "toata lumea a vazut ca prostestul nu fost pasnic, prin acest titlu (al proiectului de hotarare - n.r.) certificam aceasta minciuna". "U ...