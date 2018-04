A fost respinsa pe criteriul „locul femeii este la cratita!” Povestea Elisei Leonida, prima femeie inginer din lume

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma refuzului tuturor universitatilor din Romania, Elisa Leonida Zamfirescu a studiat ingineria in Germania. Si acolo a fost acceptata cu greu, insa, tot din considerente de sex nepotrivit. Ulterior, a devenit unul dintre cei mai apreciati si mai cautati ingineri din lume. Putina lume stie ca prima femeie inginer din lume a fost o romanca: galateanca Elisa Leonida Zamfirescu. Inceputurile carierei ei nu a fost insa usoare. Deoarece in vremea in care tanara a decis sa urmeze o facultate tehnica (1908) nicio facultate din Romania nu a vrut sa o accepte, pe motiv ca femeile nu au ce cauta in inginerie, ea a plecat la studii in Germania. Nici acolo, insa, nu a fost acceptata cu bratele deschise, in sistemul universitar german ...