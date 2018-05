A fost retinut primul suspect in cazul oribilei crime din Vama Veche! Are doar 17 ani!!

retinut 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar in varsta de 17 ani a fost retinut de politisti, fiind suspectat de implicare in agresiunea ce a produs moartea unui barbat de 34 de ani, din localitatea Tecuci, al carui cadavru a fost descoperit sambata, pe plaja din Vama Veche, informeaza un comunicat de presa dat publicitatii duminica de IPJ Constanta. Crima din Baia Mare: Ucigasul fetitei de 5 ani, inca neidentificat. Ce recompensa a oferit primarul Chereches Conform sursei citate, din investigatiile efectuate de politistii Serviciului Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului criminalist, a reiesit faptul ca persoana banuita de savarsirea infractiunii de omor este un tanar, de 17 ani, din municipiul Constanta, fata de care Parch ...