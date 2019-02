A fost stabilita data alegerilor europarlamentare din 2019. Romania are un loc in plus

Alegeri europarlamentare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe 26 mai, romanii sunt chemati la vot pentru alegerea celor 33 de parlamentari europeni care ne vor reprezenta la Strasbourg. Asadar, au mai ramas 100 de zile pana atunci. Miza acestor alegeri este una foarte mare, deoarece legile votate de Parlamentul European se aplica pe tot cuprinsul Uniunii, iar ele aduc solutii la probleme importante, de la migratie si economie, pana la locuri de munca pentru tineri, schimbari climatice sau protectia vietii private. In Parlamentul European sunt 751 de locuri, dar la alegerile de pe 26 mai vor fi puse la bataie 705 dintre acestea. Romania are 32 de deputati in prezent, iar din urmatorul mandat, care incepe peste trei luni, vom primi 33 de locuri. Asta ...