A fost una dintre cele mai frumoase sportive. Cum a ajuns sa arate Kournikova - VIDEO

Anna Kournikova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anna Kournikova, una dintre cele mai frumoase tenismene din toate timpurile, si-a socat fanii cum felul in care arata acum. In varsta de 37 de ani, Kourinkova a slabit foarte mult. NUNTA SPECTACULOASA pentru Enrique Iglesias si Anna Kournikova Sotii Anna Kournikova si Enrique Iglesias au impreuna gemeni, nascuti pe 16 decembrie 2017, insa, dupa nastere, sportiva s-a concentrat foarte mult pe felul in care arata. Fosta tenismena este o prezenta constanta la sala, insa rezultatul nu este atat de apreciat de fani. Frumoasa rusoiaca a slabit foarte mult, dupa cum se poate observa intr-un filmulet pe care l-a urcat pe contul ei de Instagram. Fanii i-au atras insa atentia ca are prea multe kilograme in mi ...