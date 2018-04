A ieșit la iveala un nou document devastator pentru DNA: cum țineau la SECRET metodele de interceptare

Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a prezentat o serie de documente din care rezultă că DNA ținea la secret modul în care erau realizate interceptările și operațiunile de filaj. Omul de afaceri Sorin Strutinsky a vrut să afle cum a fost interceptat, dar cei de la DNA i-au transmis că „mijloacele tehnice” utilizate de DNA au caracter clasificat, ca și specificațiile tehnice ale acestora și caietele de sarcini prin care au fost achiziționate.

”Dupa ce toata tara a vazut modul secret in care s-au facut echipele mixte si SRI-ul lui Coldea s-a implicat ilegal in cercetatea penala exact ca in vremea Securitatii, iata un nou document prezentat de Romania 3.0:

In plin scandal al secretelor, la 2 aprilie 2018, urmare a unei solicitari a domnului Sorin Strutinsky, PFA Kovesi ne spune ca “mijloacele tehnice” utilizate de DNA au caracter clasificat, ca si specificatiile tehnice ale acestora si caietele de sarcini prin care au fost achizitionate.

Adica pe banii romanilor, DNA cumpara tehnica in mod secret si netransparent.

Mai mult, mijloacele cu care romanii sunt ascultati, filati, inregistrati de DNA nu pot fi expertizate pentru ca sunt secrete.

Romania 3.0 va informeaza ca acestea nu sunt omologate in Romania si pot fi folosite pentru a distorsiona, fabrica si falsifica probe. Sunt multiple astfel de situatii.

In mod ilegal, cu un ordin dat de procurorul general Lazar, cercetarea penala in Romania se face de catre DNA cu mijloace secrete, in mod ilegal, mijloace care nu pot fi atacate in instante”, arată Daniel Dragomir, pe blogul personal.